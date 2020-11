Juventus, Morata scaccia le critiche: «Cosa diranno dopo stasera?» (Di mercoledì 18 novembre 2020) Alvaro Morata, attaccante della Juventus, ha parlato dopo la vittoria della Spagna contro la Germania. Le sue dichiarazioni Ai microfoni di TVE, Alvaro Morata ha parlato dopo la vittoria (e il gol) della Spagna contro la Germania. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante della Juventus. «Voglio sapere Cosa diranno là fuori oggi. Se il pubblico di Siviglia fosse venuto oggi, si sarebbe ricordato questa sera per molto tempo. Spero che incontreremo presto il pubblico e che ci sostengano come hanno sempre fatto. critiche? C’è sempre qualCosa, quando non segniamo ad esempio, vediamo Cosa si dice oggi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Alvaro, attaccante della, ha parlatola vittoria della Spagna contro la Germania. Le sue dichiarazioni Ai microfoni di TVE, Alvaroha parlatola vittoria (e il gol) della Spagna contro la Germania. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante della. «Voglio saperelà fuori oggi. Se il pubblico di Siviglia fosse venuto oggi, si sarebbe ricordato questa sera per molto tempo. Spero che incontreremo presto il pubblico e che ci sostengano come hanno sempre fatto.? C’è sempre qual, quando non segniamo ad esempio, vediamosi dice oggi». Leggi su Calcionews24.com

