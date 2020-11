Juventus, Marchisio chiama Pogba: il messaggio social (Di martedì 17 novembre 2020) Paul Pogba resta il sogno della Juventus ma, dopo l’emergenza economica causata dal Covid-19, l’affare è diventato molto più complesso del previsto. Claudio Marchisio, tramite il proprio profilo Twitter, ha voluto postare un rivolto proprio al centrocampista del Manchester United che non sta affatto vivendo un periodo sereno nel proprio club di appartenenza. Juventus: il messaggio per Pogba “Per favore Pogba torna alla Juve, qui sarai di nuovo felice”. Ha scritto l’ex numero 8 bianconero che ha condiviso il reparto proprio con il calciatore francese sia sotto la guida di Antonio Conte che di Max Allegri. Leggi anche:Rabiot Juventus, L’Equipe svela: ancora problemi, non si è allenato col ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 17 novembre 2020) Paulresta il sogno dellama, dopo l’emergenza economica causata dal Covid-19, l’affare è diventato molto più complesso del previsto. Claudio, tramite il proprio profilo Twitter, ha voluto postare un rivolto proprio al centrocampista del Manchester United che non sta affatto vivendo un periodo sereno nel proprio club di appartenenza.: ilper“Per favoretorna alla Juve, qui sarai di nuovo felice”. Ha scritto l’ex numero 8 bianconero che ha condiviso il reparto proprio con il calciatore francese sia sotto la guida di Antonio Conte che di Max Allegri. Leggi anche:Rabiot, L’Equipe svela: ancora problemi, non si è allenato col ...

