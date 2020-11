Juventus, i candidati per il dopo Chiellini (Di martedì 17 novembre 2020) L’ ennesimo infortunio muscolare subito da Giorgio Chiellini, che lo costringerà ad un mese di stop, ha indotto la Juventus a sondare il terreno per trovare un degno erede al suo capitano. Il 36enne difensore bianconero continua ad essere bersagliato da guai fisici ormai da due anni: nella stagione 2017/2018 saltò 11 partite per noie muscolari. Peggio è andata quella successiva che non ha neanche iniziata a causa della rottura del legamento del ginocchio destro. Chi sostituirà Chiellini? Il primo nome sulla lista dei dirigenti della Juventus è quello di Alaba, che non rinnoverà con il Bayern Monaco e adatto per la difesa a tre di Pirlo. L’altro profilo è quello di Djego Carlos, vero crack del Siviglia che, però, richiede almeno 40 milioni di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 17 novembre 2020) L’ ennesimo infortunio muscolare subito da Giorgio, che lo costringerà ad un mese di stop, ha indotto laa sondare il terreno per trovare un degno erede al suo capitano. Il 36enne difensore bianconero continua ad essere bersagliato da guai fisici ormai da due anni: nella stagione 2017/2018 saltò 11 partite per noie muscolari. Peggio è andata quella successiva che non ha neanche iniziata a causa della rottura del legamento del ginocchio destro. Chi sostituirà? Il primo nome sulla lista dei dirigenti dellaè quello di Alaba, che non rinnoverà con il Bayern Monaco e adatto per la difesa a tre di Pirlo. L’altro profilo è quello di Djego Carlos, vero crack del Siviglia che, però, richiede almeno 40 milioni di ...

