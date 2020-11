Juventus, francobollo celebrativo! Agnelli: “Un’abitudine riscrivere la storia” (Di martedì 17 novembre 2020) Juventus – Nuovo particolare “trofeo” per la Juventus di Andrea Agnelli. Le poste italiane hanno emesso il francobollo celebrativo per l’ultimo scudetto vinto. E’ quello dello scudetto 2019/20, emesso da Poste Italiane, che in un comunicato ufficiale scrive. “Poste Italiane comunica che oggi 17 novembre 2020 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato alla Squadra vincitrice del Campionato di Calcio di Serie A, relativo al valore della tariffa B pari a 1,10€”. Sul francobollo è rappresentata una spirale bianconera, con due giocatori come protagonisti e le scritte “Juventus” e “Campioni ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 17 novembre 2020)– Nuovo particolare “trofeo” per ladi Andrea. Le poste italiane hanno emesso ilcelebrativo per l’ultimo scudetto vinto. E’ quello dello scudetto 2019/20, emesso da Poste Italiane, che in un comunicato ufficiale scrive. “Poste Italiane comunica che oggi 17 novembre 2020 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico unordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato alla Squadra vincitrice del Campionato di Calcio di Serie A, relativo al valore della tariffa B pari a 1,10€”. Sulè rappresentata una spirale bianconera, con due giocatori come protagonisti e le scritte “” e “Campioni ...

