Juventus | Bonucci | “Non basta ridurre gli stipendi”

Il calcio è la quarta azienda del Paese e con il boom della pandemia Covid la sua intera crescita è stata messa a dura prova. La seconda ondata di contagi in corso non migliora di certo la situazione: lo sanno le società e ne sono consapevoli anche i calciatori. E tra questi, Leonardo Bonucci – 416 presenze con la Juventus – ha detto la sua sul tema al Corriere della Sera. Nel corso dell'intervista, il 19 bianconero ha offerto il punto di vista dell'atleta, spesso considerato tutt'altro che penalizzato dall'emergenza in corso. Leader tecnico della sua squadra e calciatore rappresentativo della Nazionale, Bonucci si è espresso sulla riduzione degli ingaggi ai calciatori.

