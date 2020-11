Juventus, allarme difesa: Bonucci prova il recupero lampo (Di martedì 17 novembre 2020) La Juventus si avvia ad affrontare il Cagliari nel match di sabato sera, partita che darà il via al tour de force che dovrà fronteggiare la squadra di Andrea Pirlo, fino alla sosta natalizia. Dieci partite in un mese, quattro allenamenti regolari e poche possibilità di concentrarsi veramente sulle sfide imminenti. Questo è il programma previsto per la Vecchia Signora, che si potrebbe giocare gran parte della stagione nell’arco di questo breve lasso di tempo. Il Maestro dovrà essere bravo nel saper gestire al meglio il proprio gruppo a disposizione ed a ruotare i propri uomini, contando anche possibili problemi fisici ed infortuni di vario tipo. Inoltre, questi 30 giorni senza soste saranno determinanti per poter giudicare l’operato di Pirlo nelle vesti di allenatore della Juventus. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 17 novembre 2020) Lasi avvia ad affrontare il Cagliari nel match di sabato sera, partita che darà il via al tour de force che dovrà fronteggiare la squadra di Andrea Pirlo, fino alla sosta natalizia. Dieci partite in un mese, quattro allenamenti regolari e poche possibilità di concentrarsi veramente sulle sfide imminenti. Questo è il programma previsto per la Vecchia Signora, che si potrebbe giocare gran parte della stagione nell’arco di questo breve lasso di tempo. Il Maestro dovrà essere bravo nel saper gestire al meglio il proprio gruppo a disposizione ed a ruotare i propri uomini, contando anche possibili problemi fisici ed infortuni di vario tipo. Inoltre, questi 30 giorni senza soste saranno determinanti per poter giudicare l’operato di Pirlo nelle vesti di allenatore della. LEGGI ANCHE: ...

