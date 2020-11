Joao Pedro: “Non penso alla Nazionale. Mio figlio mi ha detto come esultare” (Di martedì 17 novembre 2020) In vista della gara di sabato contro la Juventus, Joao Pedro, attaccante del Cagliari, ha rilasciato una lunga intervista: “Due anni fa mi sono detto che era arrivato il momento di fare di più, che dovevo alzare il mio livello – ha raccontato a Tutto Sport – da una parte sono maturato e cresciuto come uomo, dall’altra abbiamo costruito una squadra che ha tanta forza e qualità. Le due cose, unite, hanno prodotto questo risultato. Adesso posso fare la differenza. Mondiale? alla Seleção non ho mai pensato tanto e il mio atteggiamento non è cambiato nonostante tutti quei gol. Devo pensare solo a mantenere la continuità a questo livello e poi, magari, arriverà il momento di volare alto. Devo ringraziare innanzitutto mio padre, che ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 17 novembre 2020) In vista della gara di sabato contro la Juventus,, attaccante del Cagliari, ha rilasciato una lunga intervista: “Due anni fa mi sonoche era arrivato il momento di fare di più, che dovevo alzare il mio livello – ha raccontato a Tutto Sport – da una parte sono maturato e cresciutouomo, dall’altra abbiamo costruito una squadra che ha tanta forza e qualità. Le due cose, unite, hanno prodotto questo risultato. Adesso posso fare la differenza. Mondiale?Seleção non ho mai pensato tanto e il mio atteggiamento non è cambiato nonostante tutti quei gol. Devo pensare solo a mantenere la continuità a questo livello e poi, magari, arriverà il momento di volare alto. Devo ringraziare innanzitutto mio padre, che ...

