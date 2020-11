Iva Zanicchi malata: la notizia che tutti stavamo aspettando (Di martedì 17 novembre 2020) Iva . A seguire il video di ringraziamento della conduttrice. LEGGI ANCHE >>> Iva Zanicchi: positiva al coronavirus, la situazione è grave Il Covid-19 ha colpito anche Iva Zanicchi. La celebre cantante e attrice italiana ha dichiarato ai suoi fan di essere risultata positiva al coronavirus a inizio mese attraverso un video condiviso sul suo profilo … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 17 novembre 2020) Iva . A seguire il video di ringraziamento della conduttrice. LEGGI ANCHE >>> Iva: positiva al coronavirus, la situazione è grave Il Covid-19 ha colpito anche Iva. La celebre cantante e attrice italiana ha dichiarato ai suoi fan di essere risultata positiva al coronavirus a inizio mese attraverso un video condiviso sul suo profilo … L'articolo proviene da YesLife.it.

SkyTG24 : Covid, Iva Zanicchi dimessa dall'ospedale di Vimercate - rtl1025 : ?? #IvaZanicchi dimessa dall'ospedale di #Vimercate 'Vado a casa. Volevo ringraziare loro, perché non sono solo er… - Corriere : Iva Zanicchi lascia l’ospedale: «Grazie ai medici, fanno grandi sacrifici e non si fe... - MariMario1 : RT @ilgiornale: Iva Zanicchi è stata dimessa dall'ospedale di Vimercate dove si trovava ricoverata per con la polmonite da coronavirus: ad… - AnsaLombardia : COVID: il punto in Lombardia. Aiuti per 167 milioni dalla Regione. Guarita Iva Zanicchi | #ANSA -