Iva Zanicchi: le condizioni di salute dopo il grande spavento per il Covid (Di martedì 17 novembre 2020) Iva Zanicchi, dopo un lungo periodo di ricovero all'ospedale di Vimercate per aver contratto il Covid, può finalmente tornare a casa, lo annuncia su Instagram, vediamo come sta Iva Zanicchi è uscita finalmente dall'ospedale di Vimercate, la cantante aveva contratto il Covid, inizialmente asintomatica, ma dopo qualche giorno è stata ricoverata dopo che le sue condizioni sono peggiorate.

