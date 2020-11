Iva Zanicchi ha lasciato l’ospedale | è tornata a casa Foto

(Di martedì 17 novembre 2020) Ivasta bene, hal’ospedale ed èed è Cristiano Malgioglio ad avvisare a tutti, a dare la bella notizia (). Anche lei come tanti altri personaggi famosi era stata contagiata, risultata positiva al Covid e poi costretta al ricovero. Le condizioni di Ivanegli ultimi giorni avevano fatto preoccupare non poco il suo pubblico, i fan che l’hanno sempre vista piena di energia. Sul Instagram l’annuncio di Malgioglio, la sua cara amica Ivasta bene, è. Posta unacon lei, sono in compagnia di Barbara D’Urso sul palco del GF Vip che li ha visti protagonisti. IVAHA SCONFITTO IL ...

