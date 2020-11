Iva Zanicchi dimessa dall’ospedale dopo il Covid: ecco le prime parole (Di martedì 17 novembre 2020) Iva Zanicchi dimessa dall’ospedale, la cantante che è risultata positiva al Covid è finalmente tornata a casa dopo un brutto momento: ecco le sue prima parole. foto facebookE’ stata ricoverata all’Ospedale di Vimercate dopo essersi aggravata la cantante che solo qualche settimana fa è risultata positiva al Coronavirus, un periodo davvero molto duro quello vissuto negli ultimi giorni che però sembra essere passato. E’ notizia delle ultime ore infatti quella che la donna sia potuta rientrare finalmente a casa, a renderlo noto è stata proprio la diretta interessata con un video davvero commovente in cui si mostra insieme a dottori e infermieri che in questi giorni le sono stati molto ... Leggi su chenews (Di martedì 17 novembre 2020) Ivadall’ospedale, la cantante che è risultata positiva alè finalmente tornata a casaun brutto momento:le sue prima. foto facebookE’ stata ricoverata all’Ospedale di Vimercateessersi aggravata la cantante che solo qualche settimana fa è risultata positiva al Coronavirus, un periodo davvero molto duro quello vissuto negli ultimi giorni che però sembra essere passato. E’ notizia delle ultime ore infatti quella che la donna sia potuta rientrare finalmente a casa, a renderlo noto è stata proprio la diretta interessata con un video davvero commovente in cui si mostra insieme a dottori e infermieri che in questi giorni le sono stati molto ...

Corriere : Iva Zanicchi lascia l’ospedale: «Grazie ai medici, fanno grandi sacrifici e non si fe... - HuffPostItalia : Iva Zanicchi torna a casa e ringrazia i medici: 'Siete eroi che ci curano' - SkyTG24 : Coronavirus, Iva Zanicchi ricoverata in ospedale: le sue condizioni peggiorano - TizianaMarras : RT @Corriere: Iva Zanicchi lascia l’ospedale: «Grazie ai medici, fanno grandi sacrifici e non si fe... - sonopropriome : Dice imbecille perché è una signora, ma pensa un’altra cosa! #ivazanicchi -