Isola dei Famosi: ecco i primi nomi che hanno sostenuto il provino (Di mercoledì 18 novembre 2020) L’Isola dei Famosi tornerà (covid permettendo) il prossimo anno e secondo il settimanale Nuovo Tv la data d’inizio sarebbe (sempre covid permettendo) fissata per metà aprile. A condurla sarà Ilary Blasi, mentre l’inviato potrebbe essere Can Yaman. Al momento, però, nessun concorrente sarebbe stato arruolato anche se gli autori avrebbero già contattato svariati vip che avrebbero sostenuto il primo provino. Fra i nomi che sono trapelati online e che potrebbero sbarcare in Honduras (o alle Canarie, la location è ancora incerta) potrebbero esserci il volto di Rai Due nonché ex marito di Tina Cipollari (ed ex gieffino di Barbara d’Urso), Kikò Nalli; la modella Mila Suarez (finita al centro del gossip di recente per aver limonato ... Leggi su biccy (Di mercoledì 18 novembre 2020) L’deitornerà (covid permettendo) il prossimo anno e secondo il settimanale Nuovo Tv la data d’inizio sarebbe (sempre covid permettendo) fissata per metà aprile. A condurla sarà Ilary Blasi, mentre l’inviato potrebbe essere Can Yaman. Al momento, però, nessun concorrente sarebbe stato arruolato anche se gli autori avrebbero già contattato svariati vip che avrebberoil primo. Fra iche sono trapelati online e che potrebbero sbarcare in Honduras (o alle Canarie, la location è ancora incerta) potrebbero esserci il volto di Rai Due nonché ex marito di Tina Cipollari (ed ex gieffino di Barbara d’Urso), Kikò Nalli; la modella Mila Suarez (finita al centro del gossip di recente per aver limonato ...

RaiTre : La vera storia dell'isola di Atlante la città incredibilmente avanzata, perfetta e superba che, nel racconto di Pla… - niwallsheliam : RT @hswallsotb: -Il nostro amore sarà per sempre l'isola felice dei nostri cuori- - wallsbytpwk : RT @hswallsotb: -Il nostro amore sarà per sempre l'isola felice dei nostri cuori- - wallshelpzmni : RT @hswallsotb: -Il nostro amore sarà per sempre l'isola felice dei nostri cuori- - Agussmaccarino : RT @hswallsotb: -Il nostro amore sarà per sempre l'isola felice dei nostri cuori- -