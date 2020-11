iPhone 13, prime voci sul nuovo melafonino: cosa cambia (Di martedì 17 novembre 2020) È da poco uscito l’iPhone 12, ma Apple già pensa all’iPhone 13. Ecco cosa potrebbe essere implementato col nuovo melafonino Solamente qualche giorno fa, anche gli iPhone 12 Mini e Pro Max sono finalmente usciti sul mercato. Ora Apple ha reso disponibile l’intera linea, che comprende anche le varianti 12 e 12 Pro. Il colosso … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 17 novembre 2020) È da poco uscito l’12, ma Apple già pensa all’13. Eccopotrebbe essere implementato colSolamente qualche giorno fa, anche gli12 Mini e Pro Max sono finalmente usciti sul mercato. Ora Apple ha reso disponibile l’intera linea, che comprende anche le varianti 12 e 12 Pro. Il colosso … L'articolo proviene da Inews.it.

giolongoo : Molti anni fa ormai, insieme a @ClauoITA, nel #podcast di iPhone Italia spiegavamo perché i processori che Apple st… - Diukvalanga : Prime impressioni dopo qualche ora di utilizzo, design bellissimo, per me è sempre stato il più bello quello di iPh… - mspiccia : RT @tecnophone: iPhone 12 PRO MAX 72 ore dopo : Prime impressioni (4K HDR). - mspiccia : RT @tecnophone: È online il video con le prime impressioni dopo 72 ore di #iPhone12ProMax. L’ho registrato tutto con la belva, usando 3 sce… - tecnophone : iPhone 12 Pro Max : Prime impressioni (registrato con iPhone in 4K HDR). | Qualità pazzesca! -

Ultime Notizie dalla rete : iPhone prime iPhone 12 mini e Pro Max, le prime impressioni dagli USA macitynet.it iPhone 13, prime voci sul nuovo melafonino: cosa cambia

È da poco uscito l'iPhone 12, ma Apple già pensa all'iPhone 13. Ecco cosa potrebbe essere implementato col nuovo melafonino ...

Prime recensioni MacBook Air M1, il demone della velocità

Per oltre 10 anni Apple ha dato priorità a iPhone e iPad, ma ora tutto cambia come rilevano le prime recensioni MacBook Air M1 ...

