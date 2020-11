“Io sottoscritto lascio in eredità un sogno”, l’iniziativa AIL dedicata ai lasciti solidali per sostenere chi lotta ogni giorno contro i tumori del sangue (Di martedì 17 novembre 2020) L'articolo “Io sottoscritto lascio in eredità un sogno”, l’iniziativa AIL dedicata ai lasciti solidali per sostenere chi lotta ogni giorno contro i tumori del sangue MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 17 novembre 2020) L'articolo “Ioin eredità un sogno”, l’iniziativa AILaiperchidelMeteoWeb.

Enrico23786855 : #TamponiFaiDaTe io sottoscritto confermo di essere negativo al test e quindi posso continuare a circolare e lavorar… - stev2005 : RT @natolibero68: Il sistema che determina che un cittadino come il sottoscritto dopo quasi 30 anni di lavoro da mulo debba chiedere il bon… - ilbassanese : “Io sottoscritto lascio in eredità un sogno”, ecco la nuova iniziativa di Ail - BartoloMeotti : @alfadixit @HicRhodus Ma assolutamente no! Che cavolo c'entra la razza? Personalmente l'unica razza che conosco è q… - saldi_di : RT @natolibero68: Il sistema che determina che un cittadino come il sottoscritto dopo quasi 30 anni di lavoro da mulo debba chiedere il bon… -

Ultime Notizie dalla rete : “Io sottoscritto Atto di querela Studio Cataldi