Inter, si ferma anche Kolarov: positivo al Covid-19 (Di martedì 17 novembre 2020) Arrivano brutte notizie in casa Inter, dopo Brozovic anche Kolarov è risultato positivo al Covid-19. Questa la nota del club: “FC Internazionale Milano comunica che Aleksandar Kolarov è risultato positivo al tampone effettuato ieri al rientro dalla convocazione con la propria nazionale. Il giocatore, completamente asintomatico, seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario.” Foto: sito Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 17 novembre 2020) Arrivano brutte notizie in casa, dopo Brozovicè risultatoal-19. Questa la nota del club: “FCnazionale Milano comunica che Aleksandarè risultatoal tampone effettuato ieri al rientro dalla convocazione con la propria nazionale. Il giocatore, completamente asintomatico, seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario.” Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Piergiulio58 : Toro senza guida: il Covid ferma anche Giampaolo, non sarà in panchina contro l’inter - La Stampa MA CHE SENSO HA C… - sportli26181512 : Lautaro non ha dimenticato il Barcellona, ma l'Inter non resta ferma: Marotta pensa a Belotti e Conte...: La questi… - Yuro_23 : RT @cmdotcom: #Lautaro non ha dimenticato il #Barcellona, ma l'#Inter non resta ferma: #Marotta pensa a Belotti. E #Conte... - cmdotcom : #Lautaro non ha dimenticato il #Barcellona, ma l'#Inter non resta ferma: #Marotta pensa a Belotti. E #Conte...… - LaStampa : Sono 4 i tecnici di Serie A già colpiti dal virus: Gasperini, Mihajlovic, Pioli e ora il granata. -

Ultime Notizie dalla rete : Inter ferma Inter, si ferma anche Kolarov: positivo al Covid-19 alfredopedulla.com ULTIM’ORA – Atalanta, nuovo caso di positività al Covid: si è fermato Ruslan Malinovskyi

Dopo Aleksandar Kolarov nell’Inter in questi minuti, arriva una nuova comunicazione di positività al Covid-19 nell’Atalanta. Come reso noto dalla federcalcio ucraina, infatti, Ruslan Malinovskyi è ris ...

Sul multilateralismo Biden garantirà un ritorno alla normalità?

In secondo luogo una ferma presa di distanza dalla politica migratoria, direi persecutoria, della precedente amministrazione e una chiara sottolineatura che il tema della mobilità umana si iscrive a ...

Dopo Aleksandar Kolarov nell’Inter in questi minuti, arriva una nuova comunicazione di positività al Covid-19 nell’Atalanta. Come reso noto dalla federcalcio ucraina, infatti, Ruslan Malinovskyi è ris ...In secondo luogo una ferma presa di distanza dalla politica migratoria, direi persecutoria, della precedente amministrazione e una chiara sottolineatura che il tema della mobilità umana si iscrive a ...