Infortunio Sergio Ramos: le condizioni del capitano della Spagna (Di martedì 17 novembre 2020) , uscito anzitempo dalla sfida di Nations League contro la Germania Non c’è pace per Sergio Ramos dopo il duplice errore su rigore commesso nella partita contro la Svizzera. Il capitano della Spagna ha dovuto abbandonare anzitempo il campo contro la Germania, in Nations League, a causa di un problema fisico. Brutte notizie anche per il Real Madrid, che potrebbe fare a meno di Ramos per diverse settimane. A rischio la sua presenza in Champions League contro l’Inter. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 17 novembre 2020) , uscito anzitempo dalla sfida di Nations League contro la Germania Non c’è pace perdopo il duplice errore su rigore commesso nella partita contro la Svizzera. Ilha dovuto abbandonare anzitempo il campo contro la Germania, in Nations League, a causa di un problema fisico. Brutte notizie anche per il Real Madrid, che potrebbe fare a meno diper diverse settimane. A rischio la sua presenza in Champions League contro l’Inter. Leggi su Calcionews24.com

FootballAndDre1 : Sergio Ramos ha riportato un infortunio muscolare durante la partita Spagna Germania. Ha dovuto abbandonare il terreno di gioco. - INTER291103 : Sergio Ramos uscito per infortunio. Fra otto giorni Inter-Real Madrid. - valeriomariano8 : Aldo Serena ha appena detto in telecronaca che l’infortunio muscolare di Sergio Ramos potrebbe essere stato causato… - andoc_ : #Andoc supporta la petizione a sostegno del DDL 1474 per la sospensione dei termini perentori delle scadenze in cas… - junews24com : Infortunio Sergio Busquets: cosa filtra dalla Spagna in vista della Juve - -