In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Novembre: La Moncler rivuole i milioni da Fontana. Fiera hospital (Di mercoledì 18 novembre 2020) Lombardia Moncler a Fontana: ridateci i 10 milioni donati per la Fiera Il flop dell’Astronave di Andrea Sparaciari Le migliori energie di Marco Travaglio Come se non bastassero le figuracce del governo sui commissari alla sanità in Calabria, alcune menti eccelse della maggioranza lavorano alacremente per sputtanarlo vieppiù con l’innesto di Forza Italia. Finora non s’è capito bene a che serva l’operazione, visto che la maggioranza, sia pur risicata al Senato, non è mai andata sotto e visto che … Covid-19 Calabria, Gaudio si ritira. Conte: “Errori anche miei Emergency in ospedali” Il pasticciaccio calabrese di Luca De Carolis Una Bella mancia Alle Camere 800 milioni per comprarsi la manovra Che vi sia ciascun lo dice, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Lombardia: ridateci i 10donati per laIl flop dell’Astronave di Andrea Sparaciari Le migliori energie di Marco Travaglio Come se non bastassero le figuracce del governo sui commissari alla sanità in Calabria, alcune menti eccelse della maggioranza lavorano alacremente per sputtanarlo vieppiù con l’innesto di Forza Italia. Finora non s’è capito bene a che serva l’operazione, visto che la maggioranza, sia pur risicata al Senato, non è mai andata sotto e visto che … Covid-19 Calabria, Gaudio si ritira. Conte: “Errori anche miei Emergency in ospedali” Il pasticciaccio calabrese di Luca De Carolis Una Bella mancia Alle Camere 800per comprarsi la manovra Che vi sia ciascun lo dice, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Novembre: Zuccatelli lascia, arriva l'ex rettore della Sapienza (nei… Il Fatto Quotidiano Sud, gli errori da non ripetere dopo il Covid

A portare scompiglio nell’economia italiana non è stato quel maledetto virus lo scorso febbraio, la pandemia ha semmai inasprito le ferite di un corpo già ammalato da tempo.

Covid in Campania, a scuola o in Dad: si spacca sul web il fronte dei genitori

Cento riescono a prendere la linea. Ma il centralino va subito in tilt. Troppe le telefonate al numero verde istituito in Campania per prenotare il test antigenico rapido, che ...

