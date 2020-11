Immortals Fenyx Rising | ecco il trailer dedicato ai tre DLC per il Season Pass

Leggi su tuttotek

(Di martedì 17 novembre 2020)di Ubisoft si avvicina all’uscita, scopriamo oggi ilche ci mostra i DLC in arrivo nelCon mondi vasti da esplorare è logico che a fine gioco venga voglia di continuare a viaggiare e scoprire nuove cose. Titoli come Red Dead Redemption o Breath of the Wild (per quanto diversi) offrono tantissimi contenuti per mantenere il giocatore occupato per moltissime ore. Che sia per ottenere nuovi collezionabili o un’arma rarissima, ogni motivo è buono. Se vi stavate quindi domandando cosa potrete fare in, Ubisoft ha risposto proprio di recente con unche mostra i DLC che verranno pubblicati attraverso il...