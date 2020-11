Il vice C.t della Bosnia: “Partita complicata. Italia squadra tosta” (Di martedì 17 novembre 2020) “Sappiamo che ci aspetta una partita difficile. Italia squadra difficile da affrontare“. Queste le parole del vice C.t della Bosnia Adan Custovic, alla vigilia del match contro gli azzurri. “L’Italia gioca sempre per vincere e non perde una partita da molto tempo Sia l’Olanda che la Polonia non sono riusciti a fermare gli azzurri, sara’ dura anche per noi“. Presente in conferenza anche il calciatore del Milan Krunic, legato dunque da un rapporto speciale con il nostro paese: “Non ho sentito i miei compagni di squadra del club. Conosco molto bene i giocatori della nazionale Italiana e so che verranno qui per vincere, hanno grandi motivazioni perché vogliono chiudere il girone ... Leggi su sportface (Di martedì 17 novembre 2020) “Sappiamo che ci aspetta una partita difficile.difficile da affrontare“. Queste le parole delC.tAdan Custovic, alla vigilia del match contro gli azzurri. “L’gioca sempre per vincere e non perde una partita da molto tempo Sia l’Olanda che la Polonia non sono riusciti a fermare gli azzurri, sara’ dura anche per noi“. Presente in conferenza anche il calciatore del Milan Krunic, legato dunque da un rapporto speciale con il nostro paese: “Non ho sentito i miei compagni didel club. Conosco molto bene i giocatorinazionalena e so che verranno qui per vincere, hanno grandi motivazioni perché vogliono chiudere il girone ...

