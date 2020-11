Il Sindaco di Noventa Padovana riceve una lettera di minacce: «Uomo avvisato mezzo salvato» (Di martedì 17 novembre 2020) Alessandro Luigi Bisato è il Sindaco di Noventa Padovana e ha ricevuto una lettera di minacce da un residente che era stato multato dagli agenti poiché non indossava la mascherina. La lettera riportava la frase: «Uomo avvisato mezzo salvato». Il Sindaco ha riposto: «Ragioniamo tutti assieme, sono sempre disposto al confronto ma non con strumenti di ricatto». >> Coronavirus, Zaia sperimenta il test fai da te su se stesso: risultato in 90 secondi La lettera di minacce La lettera di minacce che Alessandro Luigi Bisato, il Sindaco di Noventa ... Leggi su urbanpost (Di martedì 17 novembre 2020) Alessandro Luigi Bisato è ildie ha ricevuto unadida un residente che era stato multato dagli agenti poiché non indossava la mascherina. Lariportava la frase: «». Ilha riposto: «Ragioniamo tutti assieme, sono sempre disposto al confronto ma non con strumenti di ricatto». >> Coronavirus, Zaia sperimenta il test fai da te su se stesso: risultato in 90 secondi LadiLadiche Alessandro Luigi Bisato, ildi...

