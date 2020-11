IL SEGRETO | anticipazioni puntata di mercoledì 18 novembre 2020

Leggi su tvsoap

(Di martedì 17 novembre 2020)de Ildi mercoledì 18: Mauricio per forza di cose deve ricattare il Capitano Huertas, affinché quest’ultimo lo aiuti a trovare “il guercio”, l’uomo che lavorava per Eulalia. Ciò nella speranza di ritrovare Raimundo.Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE 5,di mercoledì 18Rosa non si calma nonostante il matrimonio che è sempre più vicino ed è preda di attacchi isterici e allucinazioni. Questo preoccupa tutta la famiglia. Pablo ritiene che suo padre possa aver costretto Mara Jesus a lasciare Puente Viejo, così cerca di scoprire chi di loro due stia mentendo. Tomas vorrebbe rimodernare la miniera ...