Il segreto anticipazioni | Mauricio e Francisca riescono a trovare Raimondo ormai allo stremo?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 17 novembre 2020) Come avrete visto negli ultimi episodi de Ile Isabel hanno rinsaldato la loro alleanza nel tentativo di mettere fine al diabolico piano di Eulalia. Per questo motivo hanno persino finto la morte di Isabel, facendo credere a tutti che fosse stata uccisa. Questo piano funzionerà? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate della soap spagnola, ci avviamoverso il gran finale ma nel frattempo ecco per voi leche ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 18 novembre 2020 de Il. Vi ricordiamo che la soap spagnola ci aspetta come sempre alle 16,20 su Canale 5 subito dopo il day time del GF VIP.Alla Villa, Pablo affronta don Ignacio, chiedendogli spiegazioni sulla decisione di lasciare Puente Viejo presa da Maria Jesus. Manuela sembra dare cenni ...