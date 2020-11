Il royal look del giorno. Emma Corrin e Lady Diana, la somiglianza è impressionante (Di martedì 17 novembre 2020) Il royal look di novembre 2020 sfoglia la gallery Lady Diana – Emma Corrin: la somiglianza è davvero impressionante nei gesti, nelle pose, negli outfit. The Crown 4, su Netflix dal 15 novembre, ha ricostruito perfettamente gran parte dei look più iconici di quella che l’allora premier Blair definì la “principessa del popolo”. Nelle prime puntate si è visto il fidanzamento tra Carlo e Diana interpretati da ... Leggi su iodonna (Di martedì 17 novembre 2020) Ildi novembre 2020 sfoglia la gallery: laè davveronei gesti, nelle pose, negli outfit. The Crown 4, su Netflix dal 15 novembre, ha ricostruito perfettamente gran parte deipiù iconici di quella che l’allora premier Blair definì la “principessa del popolo”. Nelle prime puntate si è visto il fidanzamento tra Carlo einterpretati da ...

Ci siamo chiesti cosa indosserebbe Lady D se vivesse nel 2020. Ecco il suo guardaroba immaginato da noi. Abbiamo analizzato in lungo e in largo i look di Lady D e il suo stile, ch ...

