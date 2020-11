Il presidente del Murcia: “Abbiamo il 50% di possibilità di acquistare Samuel Eto’o” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il presidente del Murcia, Morris Pagniello, ha fatto un annuncio che non è passato inosservato ai microfoni di Marca:“Al momento direi che siamo al 50% di possibilità di acquistare Samuel Eto’o. La prossima settimana sapremo se potremo tesserarlo. Altrimenti, abbiamo un piano B. Abbiamo vari investitori in Messico e negli Emirati che possono sostenere economicamente l’operazione. Se lo acquisteremo sarà già a disposizione del mister”. Il camerunense ha 39 anni e non gioca dal 2018-19, stagione nella quale ha militato in Qatar prima di ritirarsi. Foto: Afrikasportnews L'articolo Il presidente del Murcia: “Abbiamo il 50% di possibilità di acquistare Samuel Eto’o” proviene da ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ildel, Morris Pagniello, ha fatto un annuncio che non è passato inosservato ai microfoni di Marca:“Al momento direi che siamo al 50% di possibilità diEto’o. La prossima settimana sapremo se potremo tesserarlo. Altrimenti, abbiamo un piano B. Abbiamo vari investitori in Messico e negli Emirati che possono sostenere economicamente l’operazione. Se lo acquisteremo sarà già a disposizione del mister”. Il camerunense ha 39 anni e non gioca dal 2018-19, stagione nella quale ha militato in Qatar prima di ritirarsi. Foto: Afrikasportnews L'articolo Ildel: “Abbiamo il 50% di possibilità diEto’o” proviene da ...

lauraboldrini : Maia #Sandu eletta presidente della #Moldavia. Cresce il ruolo femminile nella politica globale. Le donne posson… - RaiNews : Apertura del presidente cinese sul riscaldamento globale: 'La Cina si assumerà le proprie responsabilità per combat… - AzzolinaLucia : Condivido le parole di Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità e componente del Cts. Questi… - luisa_pacelli : RT @nomfup: Il lungo stralcio del discorso del Presidente Mattarella oggi all’ANCI in tutti i telegiornali - quasi a reti unificate - ha un… - orchideaisalone : RT @benedettallort: PER FAVORE RETWITTATE TUTTI: Mio padre (Presidente dell'associazione Scout D'Europa italiana FSE) e l'Associazione, han… -