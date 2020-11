Il Nevada sarà il primo stato Usa con le nozze gay in costituzione (Di martedì 17 novembre 2020) Grazie ai risultati del referendum che si è tenuto il 3 novembre insieme al voto per le presidenziali statunitensi, il Nevada è diventato il primo stato Usa a inserire nella sua costituzione il ... Leggi su globalist (Di martedì 17 novembre 2020) Grazie ai risultati del referendum che si è tenuto il 3 novembre insieme al voto per le presidenziali statunitensi, ilè diventato ilUsa a inserire nella suail ...

globalistIT : - Gaeqdsp : Ma in Tanzania ci sarà un Nevada che deve ancora finire lo scrutinio? #ungiornoinpretura - KentAllard23 : @IlZebraapois a questi si aggiunge anche il ricorso in Nevada, inoltre ci sono 19.000 denunce di brogli da parte d… - MarcoToth4 : @marcoproca @PamelaFerrara Sarà chiusa il 20 novembre, a favore di Biden che ha già vinto di fatto, Arizona e Penns… - GramsciAG : @marcopalears @SereDomenici @lextumusa @alanfriedmanit quindi è la Pennsylvania ? ma non serve più se il Nevada è s… -

Ultime Notizie dalla rete : Nevada sarà Joe Biden batte Trump e vince le elezioni americane: «Sarò il presidente di tutti». Decisiva la Pennsylvania Il Sole 24 ORE