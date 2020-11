Il Nevada inserisce i matrimoni gay nella sua Costituzione | è il primo Stato a farlo negli Usa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 novembre 2020) Itra persone dello stesso sesso entranodel. A deciderlo sono stati i cittadini che il 3 novembre scorso, insieme alle presidenziali, hanno votato per abolire la dicitura secondo cui uno è solo fra una donna e un uomo. Una correzione storica che protegge i diritti delle nozze gay anche se la legge a livello federale dovesse cambiare. E si tratta anche della prima modifica costituzionale di questo tipo in tutti gli Stati Uniti d’America. Rinomata a livello mondiale per i suoiin abiti da cowboy, per un lungo periodo di tempo Las Vegas non ha potuto celebrare le nozze fra persone dello stesso sesso a causa del divieto imposto nel 2002. La svolta è poi arrivata con la decisione della Corte Suprema americana nel ...