Il Nevada è il primo Stato Usa ad inserire le nozze gay in Costituzione

Leggi su newsmondo

(Di martedì 17 novembre 2020) Ilè ilUsa adlegay in. Il divieto durava da 18 anni ed èabrogato con un referendum. WASHINGTON (STATI UNITI) – Ilè ilUsa adlegay in. Il divieto eradefinitivo nel 2002 e dopo 18 anni un referendum, effettuato il 3 novembre 2020 insieme al voto per le presidenziali statunitense, ha portato alla svolta. La norma è passata con il 62% e l’annuncio, come precisato da Fanpage, è arrivato dal segretario didel: “Il referendum si è chiuso ...