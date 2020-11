Il Nevada è il primo Stato americano a inserire il matrimonio tra persone dello stesso sesso in Costituzione

Leggi su italiasera

(Di martedì 17 novembre 2020) Ilè ilnella suai matrimoni tra. Nel referendum del 3 novembre, in concomitanza con le presidenziali, in cui il 62%si è espresso a favore, si è rovesciato un divieto approvato nel 2002 che definivasolo “l’unione di uomo e donna”. Loaveva comunque già approvato una legge sulle unioni civili nel 2009, mentre nel 2015 una sentenza della Corte suprema aveva stabilito (con 5 voti a favore e 4 contrari) che ilè un diritto anche per le coppie omosessuali. Mario Bonito L'articolo Il ...