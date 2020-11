Il fondo Elliott: «Siamo noi i proprietari del Milan» (Di martedì 17 novembre 2020) «Elliott Associates, LP ed Elliot International, LP, hanno congiuntamente il completo controllo della holding a cui fa capo AC Milan. Elliott detiene il 96% del Club, mentre la restante quota è di pertinenza dei nostri partner». E’ quanto dichiarato da un portavoce del fondo Elliott. «Elliott», aggiunge il portavoce del fondo guidato da Paul Singer, … L'articolo Il fondo Elliott: «Siamo noi i proprietari del Milan» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 17 novembre 2020) «Associates, LP ed Elliot International, LP, hanno congiuntamente il completo controllo della holding a cui fa capo ACdetiene il 96% del Club, mentre la restante quota è di pertinenza dei nostri partner». E’ quanto dichiarato da un portavoce del. «», aggiunge il portavoce delguidato da Paul Singer, … L'articolo Il: «noi idel» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

reportrai3 : Chi sono i veri proprietari del #Milan? Tutti parlano di Fondo Elliott, ma #Report è in grado di svelare in esclusi… - Lele070814 : RT @FeliceRaimondo: Portavoce Elliott all'ANSA: 'Il fondo Elliott ha il completo controllo della holding a cui fa capo AC Milan. Elliott de… - tozzo82 : RT @FeliceRaimondo: Portavoce Elliott all'ANSA: 'Il fondo Elliott ha il completo controllo della holding a cui fa capo AC Milan. Elliott de… - sportli26181512 : Portavoce Elliott all'ANSA: 'Investiti oltre 600 milioni nel club, impegnati in un investimento da 1.2 miliardi nel… - TheOfficialDibi : RT @CalcioFinanza: Il portavoce del fondo: «Elliott Associates ed Elliot International hanno congiuntamente il completo controllo della hol… -