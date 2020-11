Il fidanzato diffonde video privato tra gli amici del calcetto | maestra d’asilo licenziata La preside è tra le imputate per diffamazione

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Ingannata dal suo ragazzo, offesa da due mamme dei giovanissimi allievi, ma anche dalla direttrice dell’asilo che poi l’hae ha rivelato a tutti i genitori il motivo della sua decisione: la diffusione di alcune foto e unprivati che, invece, dovevano rimanere segreti, custoditi almeno nella memoria del telefonino del ragazzo. È la storia di una giovaned’asilo, età sui venti anni, di un paese della provincia di Torino, una storia che arriverà presto in tribunale: tre donne devono difendersi dall’accusa di, mentre il ragazzo, ormai ex, dopo aver pagato un risarcimento dovrà dimostrare di essersi ravveduto. Pochi anni fa la giovaned’asilo manda alcune immagini personali al suo compagno ...

