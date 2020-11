Il Collegio 5 | il cast della quarta puntata | alunni | professori e sorveglianti

Leggi su tpi

(Di martedì 17 novembre 2020) Questa sera, martedì 17 novembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda lade Il5, ma qual è il) del reality show? Iing per Il5 hanno preso il via a metà giugno per tutti i partecipanti, sia per glisia per i. A inizio ottobre poi sono stati svelati i nomi degliche prenderanno parte a questa edizione del docu-reality. Poi il resto del. Di seguito tutti i nomi.Glide Il5: Usha Teoli (17, Piombino – LI) Alessandro Andreini (16, San Giovanni ...