Il Collegio 5, anticipazioni puntata del 17 novembre (Di martedì 17 novembre 2020) Torna il consueto appuntamento con Il Collegio 5. Le scorse settimane sono state molto movimentate. Cosa succederà questa volta? Il docu-reality di Rai 2 ritorna come di consueto alle 21.20. Questo è ormai il quinto appuntamento, ma le sorprese e i colpi di scena non sembrano proprio essere finiti. Anche gli ascolti danno la prova … Leggi su viagginews (Di martedì 17 novembre 2020) Torna il consueto appuntamento con Il5. Le scorse settimane sono state molto movimentate. Cosa succederà questa volta? Il docu-reality di Rai 2 ritorna come di consueto alle 21.20. Questo è ormai il quinto appuntamento, ma le sorprese e i colpi di scena non sembrano proprio essere finiti. Anche gli ascolti danno la prova …

zazoomblog : Il Collegio 5 anticipazioni puntata del 17 novembre - #Collegio #anticipazioni #puntata - CorriereUmbria : Il Collegio 5: le anticipazioni della puntata di martedì 17 novembre. Gita fuori porta e nuovi studenti… - TwitGinger : Cosa succederà questa sera a #IlCollegio? Scoprite qui tutte le anticipazioni! - CorriereCitta : Anticipazioni Il Collegio 5 puntata del 17 novembre 2020: cosa vedremo stasera in tv #ilcollegio - infoitcultura : Il Collegio 5, quarta puntata: quando va in onda, come vederla e anticipazioni -