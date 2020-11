Il cattolico Biden non potrà sanare lo scisma morbido in atto negli Usa (Di martedì 17 novembre 2020) Ci sono paralleli significativi tra l’opposizione “cattolicista” contro papa Francesco sin dal 2013 e la formazione di un fronte cattolico trumpiano, destinato a rimanere, seppur sotto altro nome, dopo la dipartita dalla Casa Bianca del sedicente magnate di New York. Questi ultimi cinque anni, tra il 2016 e il 2020, hanno rappresentato un momento straordinario nella storia dei rapporti tra papato e presidenza Usa. Per alcuni aspetti, il fenomeno Trump è stato un sintomo del mancato ralliement dei cattolici americani a papa Francesco, ralliement tentato col viaggio papale sulla costa orientale degli Stati Uniti del settembre 2015. Allora Trump aveva già annunciato la sua intenzione di candidarsi alla presidenza, ma alla maggior parte degli osservatori sembrava una prospettiva ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 17 novembre 2020) Ci sono paralleli significativi tra l’opposizione “clicista” contro papa Francesco sin dal 2013 e la formazione di un frontetrumpiano, destinato a rimanere, seppur sotto altro nome, dopo la dipartita dalla Casa Bianca del sedicente magnate di New York. Questi ultimi cinque anni, tra il 2016 e il 2020, hanno rappresentato un momento straordinario nella storia dei rapporti tra papato e presidenza Usa. Per alcuni aspetti, il fenomeno Trump è stato un sintomo del mancato ralliement dei clici americani a papa Francesco, ralliement tentato col viaggio papale sulla costa orientale degli Stati Uniti del settembre 2015. Allora Trump aveva già annunciato la sua intenzione di candidarsi alla presidenza, ma alla maggior parte degli osservatori sembrava una prospettiva ...

