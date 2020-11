Il Capo del Pentagono conferma il ritiro dei soldati da Afghanistan e Iraq (Di martedì 17 novembre 2020) Il segretario alla difesa americano Cristopher Miller ha annunciato ufficialmente il ritiro di migliaia di soldati americani dall’Afghanistan e dall’Iraq entro il prossimo 15 gennaio. In entrambe i Paesi resteranno non più di 2.500 soldati. L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 17 novembre 2020) Il segretario alla difesa americano Cristopher Miller ha annunciato ufficialmente ildi migliaia diamericani dall’e dall’entro il prossimo 15 gennaio. In entrambe i Paesi resteranno non più di 2.500. L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Open_gol : L'attacco durissimo del capo del Cts Agostino Miozzo contro il mondo politico, che sembra aver dimenticato le scuol… - OttoemezzoTW : #ottoemezzo #Gratteri: #Calabria senza speranza? Con il capo procuratore di Catanzaro @NicolaGratteri, il direttore… - CottarelliCPI : Altro che vaccino! Il capo del sindacato di polizia Siap dice alla Camera di portare “un micro purificatore d’aria… - tiziana89123076 : @CottarelliCPI Professore se fosse per me’ la vorrei ovunque , nn capisco il capo dello stato come pensa personalm… - Alba03661914 : RT @wejirdness: Vi arrabbiate se ora nessuno crede alle scuse di Dayane o se non fanno alcun effetto, ma siete stati i primi a dare del par… -