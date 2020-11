Il cane spara al suo padrone | “si tratta della sua pistola…”

(Di martedì 17 novembre 2020) Chi penserebbe mai che un, definito da sempre il migliore amico dell’uomo, possa averto un colpo di arma da fuoco proprio… al suo proprietario? Invece è proprio quello che è successo a Plano, nello stato del Texas. Undi piccola taglia ha infatti esploso accidentalmente un colpo di pistola che ha colpito il suo, ferendolo ad una gamba. La notizia sembra avere dell’impossibile, ma è andata proprio così. Ad appurarlo sono stati gli stessi agenti di polizia intervenuti sul posto al momento del bizzarro incidente, i quali hanno compilato un rapportovicenda nero su bianco. La vicenda incredibile: il colpo di pistolato dal cagnolino A spiegare come sono andati i fatti sono stati gli investigatori dopo aver ...

SirDistruggere : Strage di Carignano. Marito uccide moglie, figlio di due anni, ferisce gravemente l’altra figlia, spara al cane e s… - Vitellozzo : Poteva succedere ovunque - AutorinoMarghe : RT @jemenfousoui: Lei chiede la separazione. Lui la uccide. Spara ai figli, al cane, e si ammazza. Il pater familias muore e deve portarsi… - rinhello : Correte bambini, correte! C'é #Arcuri in tv che spara cifre alla cazzo di cane! - CM_Memorabili : Mette la zampa nel grilletto della pistola: cane spara al proprietario -

Ultime Notizie dalla rete : cane spara

Today.it

"Spari dei cacciatori per un aiuto all’agricoltura". Così Giancarlo Capozucca, presidente della Federcaccia di Potenza Picena, interviene sullla protesta dei residenti segnalata nei giorni scorsi al C ...Gli psicologi la chiamano Sindrome dell’Imperatore. Gli uomini di montagna non hanno definizioni tanto altisonanti, ma le stesse conclusioni basate sull’esperienza. L’inverno di qualche anno fa io e L ...