Il Burlo di Trieste celebra la Giornata Mondiale della Prematurità Diretta video fino alle 19 30

Leggi su udine20

(Di martedì 17 novembre 2020) 1 neonato su 10 è prematuro, ed è un problema trasversale: non ha confini, non ha colore, razza, nazione, status sociale, religione, ruolo che si occupa nel mondo, può colpire tutti noi. Ha colpito il terzogenito del Presidente Kennedy nel 1963 ed è da lì che è partita la ricerca scientifica che ha portato alla scoperta del Surfactante terapia che dà una chance ai nostri prematuri tra morte certa e la sopravvivenza. Pertanto in quest’anno così difficile per tutti, abbiamo pensato di portare fuori dai confini dell’isolamentotermoculla enostra Terapia Intensiva Neonatale, il soggetto delle nostre cure: il neonato prematuro. “SIAMO TUTTI NATI PREMATURI” sarà lo slogan per la...