Il bollettino del 17 novembre: 32mila contagi e boom di decessi (731) (Di martedì 17 novembre 2020) Martina Piumatti Con 32mila contagi "Si registra una lieve flessione" della curva. Scende al 15,4% il rapporto tra positivi e tamponi. Ancora oltre 8mila i contagi in Lombardia Sono 32.191 i nuovi contagi registrati martedì 17 novembre, a fronte di 208.458 tamponi processati. Scende a 15,5% il rapporto tra positivi e tamponi effettuati. Ieri era salito a sfiorare il 18%. "Possiamo notare una sorta di stabilizzazione, forse una lieve flessione", ha detto il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, al punto stampa al ministero. Sale il numero di morti, 731, rispetto ai 504 di lunedì 16 novembre. "Sicuramente non un dato positivo. Non è in controtendenza rispetto al fatto che non aumentano i positivi, ma purtroppo i ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 17 novembre 2020) Martina Piumatti Con"Si registra una lieve flessione" della curva. Scende al 15,4% il rapporto tra positivi e tamponi. Ancora oltre 8mila iin Lombardia Sono 32.191 i nuoviregistrati martedì 17, a fronte di 208.458 tamponi processati. Scende a 15,5% il rapporto tra positivi e tamponi effettuati. Ieri era salito a sfiorare il 18%. "Possiamo notare una sorta di stabilizzazione, forse una lieve flessione", ha detto il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, al punto stampa al ministero. Sale il numero di morti, 731, rispetto ai 504 di lunedì 16. "Sicuramente non un dato positivo. Non è in controtendenza rispetto al fatto che non aumentano i positivi, ma purtroppo i ...

SkyTG24 : Coronavirus in Italia, bollettino del 17 novembre: 32.191 nuovi casi su 208.458 tamponi - ForzAzzurri1926 : Positivi in ribasso e BOOM di guariti in Campania! Coronavirus, il bollettino del 17 novembre - DavideBifaro : RT @Open_gol: ?? #Coronavirus, 731 decessi e +32.191 nuovi casi con 208.458 tamponi nelle ultime 24 ore. Il numero di persone attualmente po… - Vh_Pi : L'ora del bollettino. L'ora in cui a tutt* je sale l'ivazanicchi e se mettono a da' i numeri. L'ora giusta x chiudere tuitter. Cià - Sjaakjacob1234 : RT @LaStampa: Coronavirus, il bollettino: salgono i contagi (32191), impennata del numero dei decessi (731) -