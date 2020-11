Il 2021 può essere l’anno della rinascita per l’Europa e per l’Italia, ma non bisogna commettere alcun errore (Di martedì 17 novembre 2020) di Villy de Luca* Dopo le difficoltà del 2019 e il tracollo del 2020 dovuto alle misure per contrastare la pandemia da Coronavirus, il 2021 potrebbe essere un anno inaspettatamente buono per l’economia europea. Perché ciò avvenga, tuttavia, è necessario che si materializzino le seguenti tre condizioni che sembrano finalmente a portata di mano: una Presidenza degli Stati Uniti che porti avanti una politica di scambio favorevole con l’Europa, la riapertura delle economie entro marzo, e la risoluzione della Brexit. La fine dell’era Trump: un’opportunità per l’Unione. Il quadriennio caratterizzato dallo slogan “America First” ha avuto enormi ripercussioni sulla bilancia commerciale del blocco UE, fino ad allora leader indiscusso dell’export mondiale. La ... Leggi su ildenaro (Di martedì 17 novembre 2020) di Villy de Luca* Dopo le difficoltà del 2019 e il tracollo del 2020 dovuto alle misure per contrastare la pandemia da Coronavirus, ilpotrebbeun anno inaspettatamente buono per l’economia europea. Perché ciò avvenga, tuttavia, è necessario che si materializzino le seguenti tre condizioni che sembrano finalmente a portata di mano: una Presidenza degli Stati Uniti che porti avanti una politica di scambio favorevole con l’Europa, la riapertura delle economie entro marzo, e la risoluzioneBrexit. La fine dell’era Trump: un’opportunità per l’Unione. Il quadriennio caratterizzato dallo slogan “America First” ha avuto enormi ripercussioni sulla bilancia commerciale del blocco UE, fino ad allora leader indiscusso dell’export mondiale. La ...

olindocervi : Se un 'pazzo' ha aperto un ristorante in ottobre e assunto dipendenti in ottobre non ha diritto alla cassa integraz… - fornarilorenzo : @4everAnnina può tranquillamente arrivare a quello 2021/22 - doctor6924 : @Gladiatorsf1 @SmilexTech @danielesparisci @Corriere vediamo, Binotto qualche giorno fa era insolitamente molto ott… - Museo_MAXXI : Presenta il tuo lavoro e le tue idee agli eventi del Programma Europeo di Architettura del 2021 #landscapesofcare.… - Fuori_Pista : RT @nicola_cobucci: Il neo-incoronato sette volte campione del mondo Lewis Hamilton afferma di non sentirsi 'ancora al limite' in termini d… -