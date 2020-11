I poveri sono forieri di umanità e della pedagogia dell’amore

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 17 novembre 2020) Papa Francesco, nel corsoMessa in San Pietro, dedicata alla quarta Giornata mondiale deiha esortato a non lasciarci contagiare dall'indifferenza e ad impegnarci per l'aiuto ai più, ai più bisognosi e agli anziani, oggi soggetti più deboli e più a rischio a causapandemia da Covid-19. Bisogna ricostruire una società che sia pervasa dall'altruismo e per farlo è necessario che la politica e la comunicazione sappiano emanare messaggi di solidarietà, di condivisione e altruismo. Purtroppo non è così. Domina, difatti, un atteggiamento oscurantista, non osteggiato da molti media, quasi ne fossero complici, che fa degli insulti, delle invettive e delle offese il suo strumento privilegiato. Più si offende, più si fa audience ...