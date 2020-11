I nuovi re della lottizzazione

Leggi su ilparagone

(Di martedì 17 novembre 2020) di Gianluigi Paragone. Le tensioni sociali sono talmente alte che capita – e mi è capitato – di ricevere segnalazioni su mille fronti. Ieri per esempio dal fronte sindacale di Enav, l’ente che gestisce il traffico aereo civile, mi sono arrivate segnalazioni rabbiose su una assunzione o comunque una contrattualizzazione che sarebbe stata fatta recentemente da una società dell’ente – la Technosky – riguardante un signore di nome Luigi Napolitano. Aspettiamo smentita. Chi è Luigi Napolitano? Diciamo che il suo nome salì agli onori delle cronache a fine febbraio per la candidatura al collegio senatoriale Campania 7 per le suppletive dove poi vinse il giornalista Sandro Ruotolo. Napolitano corse con la pettorina del Movimento Cinquestelle in quanto amico di studi di Luigi Di Maio. Un altro baciato dalla fortuna nella ...