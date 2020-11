I Ferragnez ricevono l’Ambrogino d’oro | di che si tratta

(Di martedì 17 novembre 2020) La coppia Chiara Ferragni e Fedez, soprannominati i, riceveranno la massima onorificenza da parte del Comune di Milano per l’impegno svolto durante la prima pandemia. Chiara Ferragni e Fedez… Questo articolo Il’Ambrogino d’oro: di che siè stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

L'onorificenza del comune di Milano va alla coppia che aveva organizzato una raccolta fondi per una terapia intensiva al San Raffaele. Premiato anche Fabio Concato ...Il prossimo 7 dicembre i Ferragnez verranno premiato con l'Ambrogino D'oro per il loro impegno nella raccolta fondi per il San Raffaele ...