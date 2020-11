Hockey ghiaccio, Alps League 2020-2021: Cortina ha la meglio su Gherdeina in una partita pazza da 15 gol! (Di martedì 17 novembre 2020) Prosegue il cammino della Alps League 2020-2021, torneo europeo di Hockey su ghiaccio. Continuano le enormi difficoltà legate all’emergenza sanitaria ma la competizione cerca di non fermarsi, per quanto sia possibile. Questa sera si è disputato il derby italiano tra Gherdeina e Cortina, con il successo degli ospiti con il punteggio pirotecnico di 5-10. Davvero una partita spettacolare tra due squadre abbastanza in forma. CRONACA DELLA partita 15 gol in tutto tra Gherdeina e Cortina, ma la sfida si sblocca solamente all’ultimo minuto del primo tempo grazie alla rete ospite di Massimo Cordiano in situazione di powerplay. Tra il 10′ e il 14′ del ... Leggi su oasport (Di martedì 17 novembre 2020) Prosegue il cammino della, torneo europeo disu. Continuano le enormi difficoltà legate all’emergenza sanitaria ma la competizione cerca di non fermarsi, per quanto sia possibile. Questa sera si è disputato il derby italiano tra, con il successo degli ospiti con il punteggio pirotecnico di 5-10. Davvero unaspettacolare tra due squadre abbastanza in forma. CRONACA DELLA15 gol in tutto tra, ma la sfida si sblocca solamente all’ultimo minuto del primo tempo grazie alla rete ospite di Massimo Cordiano in situazione di powerplay. Tra il 10′ e il 14′ del ...

Ultime Notizie dalla rete : Hockey ghiaccio Hockey ghiaccio, ICE League 2020-2021: Bolzano riparte alla grande, Bratislava dominato OA Sport Da due punti invece di tre, ma per il Lugano è ancora vittoria

Quarto successo nelle ultime cinque partite per i bianconeri. Che sprecano prima il 3-0 e poi il 4-2, ma al prolungamento la spuntano grazi a Heed ...

Heed porta due punti in tasca al Lugano

È stata una vittoria, ma con molto rammarico per il punto perso, quella conquistata dal Lugano nella sua nona partita stagionale. Impegnati alla Cornèr Arena contro il Friborgo, in quella che è stata ...

