Highlights e gol Spagna-Germania 6-0, Nations League 2020/2021 (VIDEO) (Di martedì 17 novembre 2020) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Spagna-Germania 6-0, match valido per la sesta giornata di Nations League 2020/2021. Incredibile successo delle Furie Rosse che umiliano i tedeschi e gli soffiano la qualificazione alle Final Four. In Andalusia apre le danze Morata, poi il gol di Rodri e la tripletta di Ferran Torres che spazzano via la selezione di Low. In alto e di seguito le immagini salienti. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 17 novembre 2020) Ilcon glie i gol di6-0, match valido per la sesta giornata di. Incredibile successo delle Furie Rosse che umiliano i tedeschi e gli soffiano la qualificazione alle Final Four. In Andalusia apre le danze Morata, poi il gol di Rodri e la tripletta di Ferran Torres che spazzano via la selezione di Low. In alto e di seguito le immagini salienti. SportFace.

fainformazione : VIDEO - Italia-Polonia 2-0 | Gol e Highlights | Nations League L'Italia batte 2-0 la Polonia al Mapei di Reggio Em… - fainfosport : VIDEO - Italia-Polonia 2-0 | Gol e Highlights | Nations League L'Italia batte 2-0 la Polonia al Mapei di Reggio Em… - lockon_cc07 : RT @RaiSport: . @Florenzi : 'Una serata speciale. Quattro anni fa ho pensato di non poter più giocare a calcio per l'infortunio patito su q… - TopMoviie : RT @zazoomblog: Highlights e gol Mantova-Modena 0-0: Serie C 2020-2021 (VIDEO) - #Highlights #Mantova-Modena #Serie - zazoomblog : Highlights e gol Mantova-Modena 0-0: Serie C 2020-2021 (VIDEO) - #Highlights #Mantova-Modena #Serie -