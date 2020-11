Highlights e gol Croazia-Portogallo 2-3: Nations League 2020/2021 (VIDEO) (Di martedì 17 novembre 2020) Il VIDEO dei gol e degli Highlights del match tra Croazia e Portogallo, match valevole per la Nations League 2020/2021. Sono i padroni di casa a passare in vantaggio al minuto 29 del primo tempo con la rete di Kovavic che approfitta di un rimbalzo fortuito e supera Rui Patricio. Nella ripresa i portoghesi riescono a pareggiare con Ruben Dias che raccoglie uno splendido passaggio e va a segno nell’angolino destro. Al 60′ Joao Felix ribalta la situazione trafiggendo Livakovic, ma la gioia del Portogallo dura solo cinque minuti perchè è ancora Kovacic che con un gran botta riporta il risultato in parità. Nel recupero Ruben Dias completa la rimonta firmando il gol del definitivo 3-2. PRIMO GOL ... Leggi su sportface (Di martedì 17 novembre 2020) Ildei gol e deglidel match tra, match valevole per la. Sono i padroni di casa a passare in vantaggio al minuto 29 del primo tempo con la rete di Kovavic che approfitta di un rimbalzo fortuito e supera Rui Patricio. Nella ripresa i portoghesi riescono a pareggiare con Ruben Dias che raccoglie uno splendido passaggio e va a segno nell’angolino destro. Al 60′ Joao Felix ribalta la situazione trafiggendo Livakovic, ma la gioia deldura solo cinque minuti perchè è ancora Kovacic che con un gran botta riporta il risultato in parità. Nel recupero Ruben Dias completa la rimonta firmando il gol del definitivo 3-2. PRIMO GOL ...

