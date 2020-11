Hamilton-Ferrari, rivelazione del campione sui contatti con la Rossa (Di martedì 17 novembre 2020) La rivelazione di Lewis Hamilton a 'La Gazzetta dello Sport' spiazza gli addetti ai lavori e conferma le voci sui contatti preliminari in passato. Ma ribadisce anche che il matrimonio fra il campione ... Leggi su sport.virgilio (Di martedì 17 novembre 2020) Ladi Lewisa 'La Gazzetta dello Sport' spiazza gli addetti ai lavori e conferma le voci suipreliminari in passato. Ma ribadisce anche che il matrimonio fra il...

berrageiz : #F1 #FUnoAT #Hamilton su #Ferrari: “Non siamo stati mai davvero vicini ad un accordo. Abbiamo parlato in qualche… - FedeFiorentini9 : RT @justFerakton: Che gara fuori di testa: - Hamilton incredibile, uno dei migliori di tutti i tempi. - Le Ferrari risorgono, specialmente… - F1Daviderusso : Hamilton in #Ferrari? #F1 'Abbiamo parlato in qualche occasione, ma non siamo andati oltre il capire che opzioni… - MonacoTribuneIT : Nonostante il risultato finale, Charles Leclerc ha fatto un vero e proprio miracolo #Ferrari #GPTurquia #Monaco - Astoraka : #F1 Hamilton: io Lauda, la Ferrari e la voglia di cambiare il mondo. ??? @uzapelloni -