Guerriglia Napoli, 9 indagati: scattano le perquisizioni (Di martedì 17 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 9 le persone indagate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli per gli scontri, degenerati in Guerriglia tra manifestanti e forze dell'ordine, dello scorso 23 ottobre all'esterno della sede della Regione Campania. La Polizia di Stato ha eseguito un decreto di perquisizione emesso dallo speciale pool appositamente costituito dal procuratore di Napoli Giovanni Melillo, composto dai sostituti procuratori Celeste Carrano, Luciano D'Angelo, Danilo De Simone, e Antonello Ardituro. Gli agenti della polizia giudiziaria hanno inoltre acquisito: cellulari, indumenti e supporti per la memorizzazione di dati. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Era la sera del 23 ottobre quando a Napoli scoppiò la protesta dei lavoratori e non solo a seguito delle misure anti Covid decise dalla Regione Campania. In quella “guerriglia urbana”, parteciparono a ...

Sono nove, al momento, le persone indagate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti lo scorso 23 ottobre, a Napoli, davanti alla s ...

Era la sera del 23 ottobre quando a Napoli scoppiò la protesta dei lavoratori e non solo a seguito delle misure anti Covid decise dalla Regione Campania. In quella "guerriglia urbana", parteciparono a ...