Grey's Anatomy 17: Camilla Luddington risponde alle polemiche sulle mascherine (Di martedì 17 novembre 2020) Camilla Luddington, interprete di Jo Wilson in Grey's Anatomy 17, ha smorzato sul nascere le polemiche riguardanti un presunto spreco mascherine indossate dai protagonisti della serie. Camilla Luddington, interprete di Jo Wilson in Grey's Anatomy 17, ha risposto ad un fan della serie tv che sui social aveva innescato alcune polemiche riguardanti le mascherine indossate dal cast dello show. La scorsa settimana ha avuto inizio la 17esima stagione di Grey's Anatomy, pronta a raccogliere i soliti consensi da parte dei numerosi fan che non vedevano l'ora di tornare tra i reparti del Seattle Grace Mercy West Hospital. Come era già noto, nei nuovi ...

