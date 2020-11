Gretchen Mol accanto a Jon Bernthal in American Gigolò remake del film con Richard Gere

Leggi su dituttounpop

(Di martedì 17 novembre 2020)GigolòMol entra nel castMol entra nel cast del/reboot diGigolòdel 1980 condi cui Showtime sta preparando un pilot critto da David Hollander e prodotto da Paramount Tv Studios con Jerry Bruckheimer Television, Jonprenderà il ruolo di Julian Kaye nella rilettura contemporanea del. Kaye lo incontriamo quando esce di prigione dopo una condanna a 18 anni per un omicidio. Vorrebbe provare a farsi strada nell’industria del porn0 di Los Angeles mentre cerca di capire chi lo abbia incastrato in passato facendolo finire in prigione.Mol sarà Michelle (ruolo di Lauren Hutton nel ...