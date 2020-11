Grande Fratello VIP 5: Tommaso Zorzi smontato dal papà di Morra, ha fatto bullismo (Di martedì 17 novembre 2020) Il Grande Fratello VIP 5 è oramai in onda da almeno due mesi e parenti e amici dei concorrenti sono armati fino ai denti pur di difenderli a spada tratta. E per farlo ogni occasione è ghiotta… anche ne bel mezzo di una sorpresa padre e figlio organizzata durante la diretta del reality show con Alfonso Signorini.Questo è quanto accaduto nel corso della puntata del 16 novembre di Grande Fratello VIP 5 durante una sorpresa che gli autori del reality avevano organizzato a Massimiliano Morra, concorrente al televoto e dunque a rischio eliminazione. Il giovane attore ha potuto incontrare ad un palmo di naso suo padre, che si era preparato un discorsetto da fare a Tommaso Zorzi. Su richiesta del genitore, Alfonso Signorini ha subito accettato di far ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 17 novembre 2020) IlVIP 5 è oramai in onda da almeno due mesi e parenti e amici dei concorrenti sono armati fino ai denti pur di difenderli a spada tratta. E per farlo ogni occasione è ghiotta… anche ne bel mezzo di una sorpresa padre e figlio organizzata durante la diretta del reality show con Alfonso Signorini.Questo è quanto accaduto nel corso della puntata del 16 novembre diVIP 5 durante una sorpresa che gli autori del reality avevano organizzato a Massimiliano, concorrente al televoto e dunque a rischio eliminazione. Il giovane attore ha potuto incontrare ad un palmo di naso suo padre, che si era preparato un discorsetto da fare a. Su richiesta del genitore, Alfonso Signorini ha subito accettato di far ...

GrandeOrienteit : L'uomo del mondo e fratello di tutti eliminato dai franchisti perché socialista, omosessuale e Massone. La figura d… - GrandeFratello : ESCLUSIVO: Gaia Zorzi parteciperebbe mai a Grande Fratello? Commentate con noi la puntata con gli hashtag #GFVIP e… - GrandeFratello : Stasera potrebbe accadere di tutto: Grande Fratello sta iniziando ORA su #Canale5 ed in streaming su Mediaset Play!… - IlariaStrollo : RT @limortaccimia: cara Patrizia, Tommaso Zorzi non ha bisogno di fare nulla per vincere il grande fratello. TOMMASO ZORZI HA GIÀ VINTO IL… - elena19934 : SALVA FRANCESCO OPPINI SMS AL 477.000.2 APP MEDIASET PLAY SITO GRANDE FRATELLO VIP SMART TV Lo salvo solo perc… -