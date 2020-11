Grande Fratello Vip 5, il fratello di Pierpaolo Pretelli: “Ci ha provato anche con me” (video) (Di martedì 17 novembre 2020) Ospite, oggi, martedì 17 novembre 2020, di ‘Pomeriggio 5’, Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo, concorrente del ‘Grande fratello Vip 5’, ha svelato nuovi retroscena sul presunto flirt tra l’ex velino di ‘Striscia La Notizia’ e Selvaggia Roma. Il giovane opinionista, nelle scorse ore, ha pubblicato le chat e gli audio che sbugiardano l’ex protagonista del viaggio dei sentimenti raccontato da Filippo Bisciglia: Pretelli: “Lo posso confermare. Prima che Selvaggia entrasse in casa ha scritto a me . Io l’ho vista una sola volta in discoteca. Mi ha confermato che aveva avuto una storia con Pierpaolo. Dopo, un giorno, ha negato tutto. Poi ha cancellato le chat e mi ha ... Leggi su gossipblog (Di martedì 17 novembre 2020) Ospite, oggi, martedì 17 novembre 2020, di ‘Pomeriggio 5’, Giuliodi, concorrente del ‘Vip 5’, ha svelato nuovi retroscena sul presunto flirt tra l’ex velino di ‘Striscia La Notizia’ e Selvaggia Roma. Il giovane opinionista, nelle scorse ore, ha pubblicato le chat e gli audio che sbugiardano l’ex protagonista del viaggio dei sentimenti raccontato da Filippo Bisciglia:: “Lo posso confermare. Prima che Selvaggia entrasse in casa ha scritto a me . Io l’ho vista una sola volta in discoteca. Mi ha confermato che aveva avuto una storia con. Dopo, un giorno, ha negato tutto. Poi ha cancellato le chat e mi ha ...

